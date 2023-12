WHP Global tekent overeenkomst met Fashioncenter GmbH voor expansie Lotto in Centraal-Europa

Nu WHP Global de overname van G-Star Raw heeft afgerond, is het tijd voor een nieuwe uitdaging: het Amerikaanse bedrijf, dat eigenaar is van het merk Lotto, tekent een langdurige licentieovereenkomst met de Duitse Fashioncenter GmbH.

Fashioncenter is een dochteronderneming van de Schmidt Group en was 25 jaar lang verantwoordelijk voor de licentie van het merk Kappa. Nu neemt het de productontwikkeling en distributie van Lotto’s lifestyle schoenen en sportkleding in Duitsland en Polen over, zo maakt WHP Global bekend in een persbericht. De nieuwe Lotto-collecties worden in de zomer van 2024 gepresenteerd en verschijnen in de herfst/winter in de winkels.

Door deze samenwerking breidt Lotto zijn aanwezigheid uit in Centraal-Europa. “We zijn verheugd om de Schmidt Group als partner te verwelkomen, niet alleen door gebruik te maken van hun ervaring in het distribueren van lifestyle merken, maar ook door hun uitgebreide netwerk binnen twee van Europa’s topmarkten. We verwachten dat deze samenwerking onze aanwezigheid in deze belangrijke regio aanzienlijk zal vergroten”, aldus Stanley Silverstein, Chief Commercial Officer, bij WHP Global.

“Onze bedrijven hebben een gezamenlijke visie op de toekomstige groei van het merk Loto in Duitsland en Polen”, voegen Andrea Tomat, voorzitter en Chief Executive Officer van LSI, en Cornelia Schmidt, CEO van Fashioncenter, toe. “We kijken uit naar een lange en succesvolle samenwerking als we nieuwe producten, geïnspireerd door de Italiaanse stijl en liefde voor sport, introduceren in de regio en onze klantenkring uitbreiden van prestatiegerichte kleding en schoeisel naar het grotere lifestyle-segment.