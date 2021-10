Why PDM (Product Data Management) in de fashion industrie?

Hoe monitor je de gehele workflow voor een nieuwe fashion collectie?

Overzicht houden op ontwerpen (hoe is de verdeling qua modellen/kleuren/thema’s)

Welke fournituren worden gebruikt (Bill of Material)?

Wat zal de kostprijs gaan worden? (voor- en nacalculatie)

Hoe zien de sizespecs eruit (inclusief gradaties en tolerantie)?

Historie en planning van de samples; van proto, sms tot aan pps (incl deadlines)

Het archiveren van doorpas commentaren en foto’s van de samples

Het opvolgen van labdips, productiestoffen (deadlines en goedkeuringen)

Hoeveel stof hebben we nodig (forecast, werkelijk nodig, generatie inkooporders)

Het opvolgen van levertijden, binnenkomsten, verdelingen

E-commerce activiteiten (wat op welke kanaal, teksten klaar?)

Welke PIM attributen heb ik nodig per kanaal?

Een greep uit de vele aspecten die aan bod komen; van ontwerp tot productie:

Antwoorden op al dit soort vragen en het vastleggen van alle details rondom een nieuwe collectie, het zogenoemde ‘Critical Path’ vergt enorm veel werk en wordt veelal gedaan in Excel-sheets. Dit maakt het in de praktijk niet altijd gemakkelijk om goed overzicht te kunnen houden, informatie te delen en om als organisatie in z’n geheel in het bezit te zijn van alle data op één centrale plek en zo alle processen rondom de productie van nieuwe collecties te kunnen monitoren.

Creëer een perfect ‘Critical Path’ met een geïntegreerde PDM/PLM module

Itsperfect, gespecialiseerd in fashion software, is een Enterprise Resource Planning-systeem (ERP) waarin elk afzonderlijk fashion proces kan worden afgehandeld. Of het nu gaat om design, productie, verkoop, logistiek of financieel. Inclusief een geïntegreerde module voor het beheersen van data, processen en communicatie rondom de productie-, inkoop- en merchandisingproces van nieuwe collecties. Van concept tot aan een gereed artikel. Een geïntegreerde module waarin product datamanagement (PDM) en product lifecycle management (PLM) samenkomen.

Waar PDM zich richt op het vastleggen en beheren van alle ontwerpgegevens met betrekking tot productontwikkelingsprocessen, is PLM gericht op het structureren van alle processen rondom de productontwikkeling en het productieproces met betrekking tot de gehele levenscyclus van een product. Tevens biedt de PDM/PLM module inzage in de verkoopgegevens van een nieuwe collectie.

Product Lifecycle Management-systeem

Het compleet nieuwe Product Lifecycle Management-systeem van Itsperfect geeft alle informatie over een bepaald seizoen, van productontwikkeling tot verkoop, inkooporders en het uitleveren van de verkooporders. Dit nieuwe PLM-systeem is beschikbaar voor alle gebruikers met een limiet van twee seizoenen. Met de PDM/PLM-module krijg je toegang tot meer seizoenen en een geavanceerd Linesheet-systeem.

Linesheet-systeem

Linesheet geeft een overzicht van alle artikelen van het seizoen met de artikelkenmerken. Tevens krijg je grip op de monsterstatus (PDM Feature), voorraadwaarden, inkooporders en verkooporders. Met de tijdlijn is het eenvoudig om te controleren of de ETA van de PO op tijd is om de verkooporders te leveren. Per seizoen kunnen de attributen van data worden voorzien en zijn alle individuele datapunten beschikbaar in het PLM-systeem. Zo heb je een compleet overzicht of de artikelen klaar zijn voor het seizoen.

Efficiënte communicatie met leveranciers d.m.v. vendor portal in de PDM/PLM module

Alle productinformatie rondom een nieuwe collectie wordt centraal gedocumenteerd en kan door middel van een samengestelde productsheet worden gedeeld met leveranciers. Ook kunnen contactgegevens, notities, technische tekening, actiepunten, tijdslijnen rondom het productieproces gemakkelijk in kaart worden gebracht en worden uitgewisseld door middel van een geïntegreerd CRM-systeem.

Nieuwsgierig?

Itsperfect levert een totale software oplossing voor de fashion industrie. Gebaseerd op de processen van de groothandel in mode. De werknemers van Itsperfect kennen de branche en zijn daarom in staat om de beste software voor fashion brands te maken. Elk afzonderlijk proces kan vanuit Itsperfect worden afgehandeld en uiteindelijk krijgt u alle inzichten via het Business Intelligence systeem.