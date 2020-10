Wibra België stevent af op faillissement

De ondernemingsrechtbank van Gent heeft vandaag het voorstel van een reorganisatieprocedure van Wibra België afgewezen. Dit betekent dat de winkel geen doorstart kan maken met haar 36 winkels en 183 medewerkers, zo meldt het bedrijf in een persbericht.

Wibra België wordt hierdoor in de richting van een faillissement geduwd, legt de winkelketen in het persbericht uit. Echter geven ze wel aan ervan overtuigd te zijn dat er een toekomst mogelijk is voor een aanzienlijk deel van de winkels.

“We betreuren dit vonnis,” aldus Gedelegeerd Bestuurder van Wibra België Bas Duijsens. “Het is altijd onze bedoeling geweest om een snelle doorstart te kunnen maken en zoveel mogelijk jobs te redden. We beseffen dat dit hard aankomt bij onze medewerkers, aangezien velen onder hen al lang bij ons actief zijn en dat ze zich in de afgelopen weken zijn blijven inzetten voor Wibra, ondanks de grote onzekerheid over hun toekomst.”

Het bedrijf geeft aan een aanzienlijk aantal winkels opnieuw rendabel te willen maken, door verder in te zetten op “een strategie waarbij assortimenten, presentatie en communicatie beter zijn afgestemd op de behoeften van de klant.”