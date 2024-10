‘Wibra boekt recordomzet en -winst in boekjaar 2023’

Discounter Wibra blijft doorgroeien. Het bedrijf schrijft een recordomzet en -winst in de boeken voor financieel jaar 2023, zo schrijft Quote op basis van het jaarverslag.

Wibra sluit boekjaar 2023 af met een recordomzet van 193,8 miljoen euro. Dat is bijna 23 miljoen euro meer, vergeleken met een jaar eerder. De discounter verkoopt niet alleen meer producten, het bedrijf weet onderaan de streep ook meer over te houden. Zo klimt Wibra met bijna vier ton meer naar een winst van ruim 6,9 miljoen euro.

De resultaten van het boekjaar 2023 volgen op een jaar waarin Wibra al flink groeide. In 2022 behaalde de discounter een omzetgroei van 40 miljoen euro. Het bedrijf investeerde dit jaar in nieuwe winkels - er openden 8 nieuwe winkels waardoor de teller nu op 219 vestigingen staat in Nederland en 52 winkels in België. Deze maand staat ook de opening van de eerste Franse winkel gepland in de regio Lille-Roubaix.