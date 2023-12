Wibra wil groeien, in 2024 eerste filiaal in Frankrijk

Wibra wil de aankomende jaren een groot aantal nieuwe winkels openen in Nederland en België. De discountketen opent in de eerste helft van 2024 ook zijn eerste filiaal in Frankrijk. Dat vertelt de CEO van Wibra, Bas Duijsens, in de podcast Thoughtful Thursday van Q&A Retail.

Het eerste Franse filiaal van Wibra opent waarschijnlijk in de regio Lille-Roubaix. Duijsens noemt het podcast in de podcast ‘hartstikke spannend’ om deze stap te zetten. Ook in Nederland en België wil Wibra veel nieuwe winkels openen. In Nederland maakt de discounter bij de groei gebruik van de in oktober failliet verklaarde koopjesketen Big Bazar. In september liet Wibra al weten mogelijkheden te zien in uitbreiding, wanneer de winkels van Big Bazar verdwijnen uit de Nederlandse winkelstraat. “Als er dertig of veertig geschikte locaties bij zitten, dan zijn we zeer geïnteresseerd”, zei Duijsens tegen De Telegraaf.