Wibra en FNV ontmoeten elkaar 21 juni in de rechtszaal

De zaak aangespannen door FNV tegen Wibra wordt aankomende maandag 21 juni behandeld door de rechter. FNV Winkelstraat uitte hun ongenoegen over het feit dat discounter Wibra NOW-subsidie kreeg, maar medewerkers ook opgestapelde uren ‘gratis’ laat inhalen later in het jaar. De zaak trok eerder al de aandacht van minister Koolmees maar ook van brancheorganisatie INretail.

Wibra werkt met min-uren, iets dat in de cao retail non-food is opgenomen. Medewerkers kunnen min-uren opbouwen die ze op een later moment inhalen. Door dit systeem kunnen retailers de pieken en dalen in de sector opvangen, maar kan een medewerker wel elke maand rekenen op een gelijk salaris. Medewerkers van Wibra stapten eerder naar FNV omdat ze de uren die ze hebben gemist, ‘gratis’ moeten inhalen in de zomer. FNV heeft vervolgens een rechtszaak tegen Wibra aangespannen.

“Medewerkers van Wibra hebben een probleem op de kaart gezet dat in heel veel winkels speelt. Wij krijgen meldingen uit het hele land. Deze rechtszaak is belangrijk voor vele duizenden winkelmedewerkers. Iedereen wil dat dit wordt opgelost,” aldus Linda Vermeulen, bestuurder FNV Winkelstraat in een persbericht. FNV wil dat de min-uren die tijdens de lockdown zijn geschreven en gesubsidieerd zijn via de NOW-steun moeten worden kwijtgescholden.