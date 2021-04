Wibra miljoenen in het rood in boekjaar 2019 door Belgische tak

Wibra Holding B.V., het moederbedrijf van Wibra, is in het boekjaar 2019 in het rood gedoken, zo blijkt uit recent gedeponeerde jaarverslag. Het verlies van het bedrijf kwam uit op 2,7 miljoen euro tegenover een winst van 1,3 miljoen euro een jaar eerder.

Wibra Holding B.V. schrijft het negatieve resultaat toe aan de Belgische tak, die toen al negatieve resultaten liet zien. In België werd dat jaar een verlies geleden van 4,4 miljoen euro zo blijkt uit het verslag. De omzet kwam eveneens iets lager uit in het boekjaar, 157,3 miljoen euro tegenover 161 miljoen euro in 2018. De omzet in Nederland bleef nagenoeg gelijk, maar in België liep deze met 4 miljoen euro terug blijkt uit de jaarrekening.

Het rommelde al even bij Wibra België en in juli 2020 wordt een gerechtelijke organisatie aangevraagd voor de Belgische activiteiten. De discountketen heeft op dat moment 81 winkels in het land. Herstelmaatregelen die in 2019 waren ingezet zorgde voor enige verbetering van de resultaten bij de tak, maar dit werd door de coronacrisis volledig teniet gedaan, aldus het bedrijf destijds. Wibra benadrukt dat de Nederlandse winkels in een ‘structureel gezonde situatie’ verkeren.

Op 8 oktober wordt bekend dat de ondernemingsrechtbank in Gent het voorstel van een reorganisatieprocedure van Wibra België is afgewezen. Een dag later wordt de Belgische tak failliet verklaard, maar maakt het die dag ook een doorstart. 36 winkels worden gered en ook de Belgische hoofdzetel gaat mee. Bas Duijsens, Gedelegeerd Bestuurder van Wibra België, destijds “We hebben er alle vertrouwen in dat we een goede, nieuwe start kunnen maken. Daartoe zullen we verder inzetten op de reeds ingezette koers waarbij assortimenten, presentatie en communicatie beter zijn afgestemd op de behoeften van de klant. Bovendien zal de recent aangestelde Belgische directie ervoor zorgen dat we sneller kunnen reageren op de veranderende markt en beter kunnen inspelen op mogelijke opportuniteiten.”

