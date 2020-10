Wibra België’s turbulente tijden: dit is er allemaal gebeurd

Na maandenlange onzekerheid bij winkelketen Wibra België werd vanochtend de knoop doorgehakt: het bedrijf werd op donderdagmiddag failliet verklaard — om een paar uur later bekend te maken dat het toch een doorstart maakt. Wat is dit jaar allemaal gebeurd, en hoe heeft het zover kunnen komen?

De onrust begint: Wibra vraagt gerechtelijke organisatie aan voor Belgische activiteiten

In juli 2020 maakt de Nederlands-Belgische discounter in een persbericht bekend een aanvraag tot gerechtelijke reorganisatie in te dienen voor zijn Belgische activiteiten, Wibra heeft in België 81 winkels.

De keten kampt in België op dit moment al meerdere jaren met rode cijfers. Herstelmaatregelen die vorig jaar zijn ingezet zorgden voor enige verbetering, maar door de coronacrisis werden deze volledig teniet gedaan, aldus het bedrijf. Als gevolg van de corona maatregelen moesten de Belgische Wibra-winkels twee maanden dicht, terwijl huurkosten doorbetaald moesten worden. “De verliezen en de opgebouwde schuldenlast maken de Belgische situatie onhoudbaar,” zo staat in het persbericht.

Wibra benadrukt nog wel graag dat de Nederlandse winkels in een ‘structureel gezonde situatie’ verkeren en dat de aanvraag tot reorganisatie geen gevolgen zal hebben voor de Nederlandse activiteiten van de keten.

De directie van Wibra laat even later weten dertig winkels te willen redden

Begin augustus kondigt de directie aan dertig winkels te willen redden. Het is op dit moment nog onduidelijk over welke winkels het gaat en hoeveel personeel hiermee gered is. Ook blijft het onbekend wat er met de overige 51 winkels en al hun werknemers gaat gebeuren.

Bezorgde werknemers nemen actie: staking bij kwart Belgische Wibra winkels

In september is de maat vol voor Wibra-werknemers: een kwart van de winkels in België is op vrijdagochtend 18 september niet opengegaan, omdat er wordt gestaakt. Veel werknemers vrezen voor hun baan nadat de directie aankondigt om maar dertig van de 81 winkels over te willen nemen via een nieuwe onderneming. Wanneer dit plan doorgang zal vinden grijpen veel werknemers met anciënniteit naast de wettelijke opzegvergoedingen. Vanwege deze constructie wordt er actie gevoerd bij Wibra.

Nog meer stakingen in oktober, wel garanties voor personeel

Begin oktober is het weer raak: Wibra-personeel besluit weer in staking te gaan. Onder andere in Brussel en Antwerpen bleven een aantal winkels gesloten. Een overleg staat gepland tussen de vakbonden en de directie van het bedrijf en op diezelfde dag besluiten winkels in onder andere Brussel en Antwerpen gesloten te blijven.

Na het overleg tussen de directie en de vakbonden, garandeerde het management dat de medewerkers die hun baan mogen houden, ook hun loons- en arbeidsvoorwaarden behouden.

Ondernemingsrechtbank wijst reorganisatieprocedure af, faillissement is in zicht

Op 8 oktober wordt bekend gemaakt dat de ondernemingsrechtbank van Gent het voorstel van een reorganisatieprocedure van Wibra België heeft afgewezen. Dit betekent dat de winkel geen doorstart kan maken met de geplande 36 winkels en 183 medewerkers. In een persbericht legt het bedrijf uit dat ze hierdoor in de richting van faillissement worden geduwd.

Uitspraak heeft vertraging, Wibra wordt failliet verklaard

Na enige vertraging wordt de Wibra failliet verklaard: op 9 oktober meldt het bedrijf in een persbericht dat het faillissement is aangevraagd en uitgesproken over de keten. De directie blijft echter hoop houden voor een toekomst met een deel van de winkels en gaat in overleg met de curatoren over wat mogelijk is. “Het faillissement betekent echter niet het einde van Wibra in België. Het blijft de bedoeling van de onderneming om een doorstart te kunnen maken, met behoud van zoveel mogelijk jobs,” aldus het persbericht.

Onverwachte wending: Wibra blijft toch

Na alle turbulente maanden is er plotseling goed nieuws: Wibra Belgie maakt toch nog een doorstart. De curatoren die aangesteld werden na het faillissement van Wibra België, hebben zich vandaag en na overleg met de onderneming akkoord verklaard met het overnameplan van Wibra. Naast de Belgische hoofdzetel gaan 36 winkels mee in de nieuwe onderneming, gespreid over Vlaanderen, Wallonië en Brussel, aldus het persbericht. De 36 winkels die meegaan met het nieuwe Wibra blijven de komende dagen gesloten, om de betrokken medewerkers de nodige tijd te gunnen om een goede afweging te maken. Vervolgens zal Wibra de winkels opnieuw inrichten en bevoorraden, om met een nieuw elan te kunnen starten.

Bas Duijsens, Gedelegeerd Bestuurder van Wibra België, reageert in het persbericht opgelucht op het nieuws: “We hebben er alle vertrouwen in dat we een goede, nieuwe start kunnen maken. Daartoe zullen we verder inzetten op de reeds ingezette koers waarbij assortimenten, presentatie en communicatie beter zijn afgestemd op de behoeften van de klant. Bovendien zal de recent aangestelde Belgische directie ervoor zorgen dat we sneller kunnen reageren op de veranderende markt en beter kunnen inspelen op mogelijke opportuniteiten.”

Beeld: Belgia via AFP