De Nederlandse lingerieketen Hunkemöller wisselt na drie jaar weer van eigenaar. Investeringsmaatschappij Redwood Capital Management neemt het eigenaarschap over van Parcom en Opportunity Partners op een moment dat Hunkemöller middenin een transformatieprogramma zit. Wie is Redwood Capital Management, de nieuwe eigenaar van Hunkemöller?

Redwood Capital Management, LLC, is opgericht in 2000 door Jonathan Kolatch. Het Amerikaanse bedrijf wordt vandaag de dag geleid door Chief Executive Officer en Chief Investment Officer Ruben Klikberg, die sinds 2005 werkzaam is bij Redwood Capital Management en van zijn analist-rol de ladder tot CEO en CIO beklom. Redwood Capital Management omschrijft zich als ‘een alternatieve investeringsmaatschappij’. Het bedrijf beheert een vermogen van zo’n tien miljard dollar en investeert via diverse strategieën en fondsen in verschillende sectoren en regio’s. De investeringsmaatschappij heeft ervaring in consumentenmerken en ondersteunt merken middels strategische investeringen en operationele verbeteringen.

Redwood Capital Management zoekt vaak naar investeringsmogelijkheden bij bedrijven die te maken hebben met marktdislocaties, bedrijfsspecifieke problemen of complexe situaties die potentieel aanzienlijke rendementen kunnen opleveren. De investeringsmaatschappij focust zich op ‘distressed debt’ – wat verwijst naar schulden van bedrijven die in financiële problemen verkeren en een hoog risico lopen op wanbetaling. Deze bedrijven worden dus verkocht voor een veel lagere prijs dan oorspronkelijk afgesproken, omdat er een risico bestaat dat het bedrijf niet het volledige bedrag terugbetaalt.

Redwood Capital Management: Dit is de nieuwe eigenaar van Hunkemöller

Hunkemöller bevindt zich momenteel in een transitie, waardoor de lingerieketen interessant is voor de Amerikaanse investeringsmaatschappij. Redwood Capital Management schrijft in het persbericht over het nieuwe eigenaarschap toegewijd te zijn aan de langetermijngroei van Hunkemöller. Het bedrijf zal samen met het managementteam investeren in de strategische visie van het Nederlandse merk. Daarbij staat het versterken van haar merkpositionering op nummer één wat verbeteringen in de omnichannel-strategie, optimalisatie van de fysieke winkelervaring, uitbreiding naar nieuwe markten en versterking van de groothandelsactiviteiten omvat. Redwood Capital Management heeft Hunkemöller naar alle waarschijnlijkheid kunnen kopen voor een lagere prijs met als doel het bedrijf te herstructureren en vervolgens hun investering met winst af te ronden.

Voorafgaand aan het verwerven van het volledige eigenaarschap, was Redwood Capital Management in juni 2024 betrokken bij een ‘uptieringstransactie’ met Hunkemöller, schrijft PitchBook. Deze transactie omvat het verstrekken van nieuwe financiering in ruil voor een grotere positie in de schuldenstructuur van het bedrijf. Dit wordt vaak gedaan in aanloop naar een grotere investering of een overname.

Naast Hunkemöller is de Amerikaanse investeringsmaatschappij sinds april 2021 ook eigenaar van de bedrijfskleding-divisie van VF Corporation, waaronder de merken Red Kap, Bulwark, Workrite en Walls vallen, zo blijkt uit een persbericht uit die tijd. VF Corporation verkocht de bedrijfskleding-divisie omdat het zich wilde focussen op consument- en retail gerichte merken. Redwood Capital Management gebruikte zijn expertise om de merken te begeleiden naar een volgende groeifase.