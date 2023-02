Winkels Sandwich nog open na faillissement, curator bekijkt mogelijkheden doorstart

Sandwich Fashion Company B.V. werd op 14 februari failliet verklaard . Als oorzaak wordt gegeven dat de omzet in de Covid-periode door lockdowns is achtergebleven, blijkt uit een schriftelijk statement van curator mevrouw Oonk - Pallandt aan FashionUnited.

Bovendien kwamen de marges onder druk te staan door kostenstijgingen als gevolg van de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Het bedrijf heeft tevens te lang moeten wachten op een substantieel TVL-bedrag dat door RVO te laat aan Sandwich Fashion Company B.V. werd uitbetaald, schrijft de curator. Daardoor konden financiële verplichtingen niet tijdig worden nagekomen. Dit zijn gegeven oorzaken door de bestuurder van het bedrijf. Op dit moment onderzoekt de curator of dit daadwerkelijk de oorzaken zijn voor het faillissement.

Curator bekijkt mogelijkheden doorstart, winkels blijven tijdelijk open

Het modemerk Sandwich is in handen van een merkhouder die de licentieovereenkomst voor het gebruik van het merk heeft opgezegd, aldus de curator. Bij het faillissement zijn zestien winkels in Nederland betrokken waar in totaal 76 werknemers actief waren.

De curator laat weten dat de winkels nog tot en met 21 februari geopend zijn. “In overleg met de betrokken partijen wordt bezien of de winkels daarna nog langer kunnen openblijven.” De webshop staat sinds het faillissement op zwart om te voorkomen dat consumenten bestellingen plaatsen die niet meer geleverd kunnen worden.

Verder bekijkt de curator mogelijkheden om het bedrijf door te starten. Daarom roept mevrouw Oonk - Pallandt geïnteresseerde partijen op zich te melden voor een overname van alle activa of onderdelen daarvan. Geïnteresseerden kunnen een bieding uitbrengen tot en met 23 februari 17:00u.