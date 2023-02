Sandwich Fashion Company B.V. failliet verklaard

Het bedrijf Sandwich Company B.V. is op 14 februari failliet verklaard door de rechtbank Zeeland-West-Brabant, zo blijkt uit officiële documenten. Sandwich Fashion Company B.V. is het bedrijf waaronder het modemerk Sandwich in 2020 een doorstart heeft gemaakt. Het is niet bekend of het faillissement geldt voor het merk, of dat een alleen een gedeelte van het bedrijf achter het modemerk getroffen is.

FashionUnited heeft contact gezocht met de curator van het faillissement, mevrouw Oonk - Pallandt van Lawwise Advocaten. De curator was woensdagochtend nog niet beschikbaar voor verdere toelichting. Dit artikel wordt mogelijk op een later moment aangepast en/of verder aangevuld.

Bij het faillissement lijken vijftien winkels betrokken te zijn. Het gaat hier om de winkels in Doetinchem, Roosendaal, Amstelveen, Breda, Tilburg, Amersfoort, Utrecht, Zwolle, Den Haag, Alkmaar, Lelystad, Groningen, Haarlem, Leiden en Rijswijk. Sandwich heeft ook een winkel in Antwerpen, zo blijkt op de website van het bedrijf, maar of deze betrokken is bij het faillissement is niet bekend.

Faillissement voor Sandwich Fashion Company B.V.

Modemerk Sandwich heeft de afgelopen jaren diverse faillissementen meegemaakt. In november 2019 vraagt het moederbedrijf Veldhoven International B.V. faillissement aan en wordt deze ook uitgesproken. Twee weken later wordt bekend dat Sandwich een doorstart maakt in Nederland en Duitsland. Echter vraagt het nieuwe doorgestarte bedrijf (onder de naam Sandwich Fashion Group) in april 2020 ook faillissement aan. Toch wordt het modemerk weer gered en gaat het verder onder het nieuw opgezette bedrijf Sandwich Fashion Company. Op dat moment gaat het bedrijf verder met een kleinere collectie en vermindert het levermomenten.

Afgelopen januari stond modemerk Sandwich ook op modebeurs Modefabriek. Op de stand was te horen dat het merk verder aan het bouwen was aan de collectie en deze aan het uitbreiden was. Op de website omschrijft Sandwich zichzelf als ‘een eigentijds merk met een open mind’. Het merk richt zich op ‘het maken van kleding voor echte vrouwen’.

Sandwich is in 1981 opgericht door de Nederlandse Veldhoven Group. De groep groeit door de jaren heen het portfolio met toevoegingen van Stills, Nono, Turnover, Dept en Olsen, maar in 2016 besluit de Veldhoven Group zich volledig te focussen op Sandwich.