Winkelstraat.nl en Brandfield-eigenaar toont sterke resultaten

The Platform Group AG heeft in het eerste halfjaar van het boekjaar 2024 sterke resultaten behaald. Het bedrijf is sinds kort eigenaar van het Nederlandse Winkelstraat.nl, maar heeft ook Brandfield en Fashionette in het portfolio.

In de zes maanden behaalde het bedrijf een omzet van 231,5 miljoen euro, zo blijkt uit het financiële statement. Dit is een beter resultaat dan in eerste instantie verwacht.

Het ebitda (winst voor belastingen, rente, afschrijvingen en amortisatie) kwam uit op het hoogste niveau in de geschiedenis van het bedrijf, 17,6 miljoen euro. De nettowinst steeg daarnaast met 32 procent.

De sterke resultaten zorgen ervoor dat The Platform Group zich met zelfvertrouwen durft uit te spreken over de verwachtingen voor het gehele boekjaar. Zo verwacht het een omzet tussen de 480 en 500 miljoen euro. Het aangepaste ebitda schommelt tussen 26 miljoen en 30 miljoen.

Eind juli kondigde The Platform Group aan dat het Nederlandse luxeplatform Winkelstraat.nl is overgenomen. Het is daarmee het tweede Nederlandse bedrijf onder de hoede van de groep. Zo nam het enkele jaren geleden al Brandfield over.