Winkelstraat.nl verhuist naar CAST in Nieuwegein

Online fashionplatform Winkelstraat.nl verhuist zijn kantoor naar CAST in Nieuwegein. Met deze stap kiest het platform bewust voor een locatie waar een groot deel van de Nederlandse schoenen- en fashionbranche samenkomt.

Voor Winkelstraat.nl is de verhuizing een logische stap in de verdere ontwikkeling van het platform. Veel merken en retailers die via het platform verkopen, zijn al ge- vestigd binnen de community van CAST. Door zich fysiek dichter bij deze partners te vestigen, ontstaat meer ruimte voor samenwerking, kennisuitwisseling en directe afstemming.

Dichter bij merken en retailers

Winkelstraat.nl speelt een verbindende rol tussen merken, retailers en consu- menten. Vanuit de nieuwe locatie kan het platform die rol verder versterken. De aanwezigheid van een groot aantal aangesloten partners binnen CAST maakt het eenvoudiger om elkaar te ontmoeten, ideeën uit te wisselen en gezamenlijk te werken aan nieuwe initiatieven.

Daarnaast sluiten de activiteiten en netwerken van beide organisaties goed op elkaar aan. Branche-evenementen, ontmoetingen en samenwerkingen vinden hier regelmatig plaats, waardoor de nieuwe locatie een natuurlijke plek is voor verdere groei.

Samen werken aan de toekomst van fashion retail

De fashionbranche ontwikkelt zich snel. Thema’s als omnichannelstrategie, digita- lisering en data-gedreven retail vragen steeds vaker om samenwerking binnen de keten. Vanuit CAST kan Winkelstraat.nl actief bijdragen aan deze ontwikkelingen en de dialoog binnen de sector verder versterken.

Het platform blijft zelfstandig opereren en houdt vast aan zijn eigen koers. De verhuizing ondersteunt de ambitie om het platform verder te laten groeien en de positie van aangesloten retailers en merken te versterken.

Met de nieuwe locatie zet Winkelstraat.nl een volgende stap in zijn ontwikkeling, midden in het netwerk van de Nederlandse fashionbranche.