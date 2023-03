Winst daalt opnieuw voor Nike, Inc. in derde kwartaal

Nike, Inc. ziet voor de derde keer dit jaar zijn winst dalen. Het bedrijf behaalt een nettowinst van 1,2 miljard dollar, omgerekend 1,1 miljard euro, in het derde kwartaal van boekjaar 2023. Dat ligt 11 procent onder het niveau vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder, zo blijkt uit een financiële update van Nike.

De omzet van Nike zit daarentegen in de lift. Het bedrijf behaalt een omzet van 12,4 miljard dollar (11,5 miljard euro). Dat is 1,5 miljard dollar (1,4 miljard euro) meer dan de omzet in het derde kwartaal van 2022. Rekening houdend met gelijke wisselkoersen stijgt de omzet met 14 procent.

Nike, Inc. is het moederbedrijf van Converse en Nike. Bij het laatstgenoemde merk wordt nog steeds de meeste omzet gegenereerd. Nike is goed voor een omzet van 11,8 miljard dollar (10,9 miljoen euro) en behaalt een omzetplus van 19 procent. Converse noteert 612 miljoen dollar (567 miljoen euro) omzet wat 12 procent boven het omzetniveau van een jaar eerder ligt.

Naast de derde kwartaal resultaten worden ook de negen-maanden-resultaten bekend gemaakt. Over die periode stijgt de omzet met 17 procent naar 38,4 miljard dollar (35,6 miljard euro). De nettowinst ligt 12 procent onder het niveau van 2022 en strijkt neer op 4 miljard dollar (3,7 miljard euro).