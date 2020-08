Winst kledingketen Pauw stijgt met 28 procent in laatste boekjaar, netto-omzet daalt licht

De winst van luxe modeketen Pauw steeg in het afgelopen boekjaar, dat eindigde op 31 januari, met 28 procent naar 1,8 miljoen euro. Dat blijkt uit het jaarverslag van Beleggingsmaatschappij Edoras B.V., het moederbedrijf van onder meer Pauw B.V.. De netto-omzet daalde met zes procent. Hoe hoog de netto-omzet was, wordt in het jaarverslag niet vermeld. Wel is te lezen dat het bruto-bedrijfsresultaat met ruim 4 procent steeg naar 13,5 miljoen euro, en de totale kosten van het bedrijf met bijna 1,5 procent groeiden naar 11,5 miljoen euro.

In een specifieke coronaparagraaf in het jaarverslag meldt Edoras dat de resultaten van het bedrijf in het huidige boekjaar als gevolg van de coronacrisis lager uitvallen dan vooraf begroot. Vooral na 11 maart is een daling in de resultaten te zien, zo is in het verslag te lezen. Hoewel het verdere verloop van de coronacrisis onvoorspelbaar is, zijn in “het best-case scenario, wat door het management als meest waarschijnlijk wordt geacht, (...) de verwachte (toekomstige) kasstromen, solvabiliteit en liquiditeitsratio's positief,” zo stelt het bedrijf. “Naar onze inschatting verwachten wij de komende periode volledig in onze financieringsbehoefte te kunnen voorzien. Concluderend zal er geen impact zijn op de continuïteit van de groep.”

Onder Edoras B.V., dat eigendom is van de familie Pauw, vallen ook Pauw International B.V., Pauw Monumenten B.V. en Pauw Vastgoed B.V.. De jaarcijfers worden in het jaarverslag niet opgesplitst per groepsmaatschappij. Wel wordt vermeld dat van alle maatschappijen ‘het ontwerpen, produceren, importeren, exporteren en de handel (zowel groot- als detailhandel) in dames- en herenkleding’ de belangrijkste activiteit is.

Over Pauw

De eerste Pauw-kledingwinkel wordt kort na de Tweede Wereldoorlog opgericht aan het Europaplein in Amsterdam, door het echtpaar Pauw-Thiry. In de jaren daarop openen meer winkels van het multibrand-concept. Vanaf 1987 voert het bedrijf ook een eigen kledinglijn, ontworpen door dochter Madeleine Pauw. Inmiddels heeft Pauw 28 winkels in Nederland en een shop-in-shop in Saks Fifth Avenue New York.