Winst na belastingen flink teruggelopen bij Farfetch in boekjaar 2022

Modegroep Farfetch Limited heeft de omzet nagenoeg stabiel weten te houden in het boekjaar 2022, zo blijkt uit het jaarverslag. Echter liep de winst voor belastingen flink terug en kwam het aangepaste ebitda (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie) in de min uit.

De omzet kwam in het boekjaar neer op 2,3 miljard pond, zo’n 2,6 miljard euro, dankzij een stijging van 3 procent. De gross merchandise value, vaker aangeduid als GMV, kwam neer op 4,1 miljard pond door een stijging van 4 procent. Omgerekend naar euro was de GMV goed voor 4,6 miljard euro.

De winst na belastingen bleef in het zwart, maar liep wel drastisch terug. In 2021 was de winst na belastingen 1,47 miljard pond (1,7 miljard euro), maar in het boekjaar 2022 was het nog maar 344,8 miljoen pond (391,4 miljoen euro). Het aangepaste ebitda kwam 98,7 miljoen pond (112 miljoen euro) in de min uit.

Oprichter en CEO José Neves schrijft in het jaarverslag dat Farfetch inmiddels een efficienter bedrijf is na een strategische reorganisatie en maatregelen om de kosten terug te dringen.