Winst Otto Group stijgt met meer dan honderd procent, tweecijferige groei bij meeste dochterbedrijven

De Otto Group blijft positieve resultaten behalen. De Duitse groep noteerde na afloop van het laatste boekjaar, dat werd afgesloten op 28 februari, een omzet van 16,1 miljard euro. Daarmee lag de omzet 12,9 procent hoger dan een jaar eerder, toen ook al een omzetgroei van 17,2 procent werd opgeschreven. De nettowinst steeg daarnaast aanzienlijk, van 842,3 miljoen euro naar 1,8 miljard euro, zo blijkt uit het jaarverslag van het bedrijf.

Het eigen digitale platform Otto zorgt nog altijd voor het grootste deel van de inkomsten. Hier kwam de omzet uit op 5,1 miljard euro, een stijging van 13,2 procent ten opzichte van het boekjaar daarvoor. Via Otto worden onder meer kleding, schoenen, meubels, apparaten en speelgoed verkocht. Ook heeft Otto een eigen bouw- en klusassortiment.

Naast Otto heeft de Otto Group nog twee andere succesvolle formules voor kleding en accessoires in het portfolio. Online moderetailer About You, die in juni 2021 de beurs op ging, behaalde in het afgelopen boekjaar een omzet van 1,7 miljard euro, bijna vijftig procent meer dan een jaar eerder. Modemerk Bonprix zag de omzet met bijna tien procent groeien naar 1,9 miljard euro.

Ook de andere dochters van de Otto Group, waaronder Crate and Barrel, de Witt Group, Mytoys, de Hermes Group en de EOS Group, behaalden een- of tweecijferige groei.

Otto Group investeert in digitalisering, logistiek en platforms

Aan de basis van deze omzetgroei ligt volgens CEO Alexander Birken de ‘gerichte groeistrategie’ die het bedrijf nu vijf jaar volgt. Kernpunten van die strategie zijn hoge investeringen in technologie, platforms en logistiek. Zo stak de Otto Group het afgelopen jaar kapitaal in de eigen ICT-infrastructuur en betaalmethoden, evenals distributiecentra. De groep meldt in het persbericht geen exacte bedragen, maar laat weten dat het gaat om een totaal van ‘halverwege de driecijferige miljoenen’.

Voor het huidige boekjaar verwachtte de Otto Group aanvankelijk weer tweecijferige groei en hoge winsten, maar door de oorlog in Oekraïne, de nasleep van de pandemie, het consumptieklimaat en de prijzen en beschikbaarheid van grondstoffen durft het bedrijf geen harde voorspellingen meer te doen. Birken voorspelt dat de omzet wel zal blijven stijgen, maar dat de winst van de Otto Group wellicht een tik zal krijgen.