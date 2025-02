Winst Revolve Group groeit in vierde kwartaal

Kledingretailer Revolve Group kondigde een sterk vierde kwartaal aan. De netto-omzet én de nettowinst zaten beide in de lift.

De omzet groeide met 14 procent naar 293,7 miljoen dollar (279,8 miljoen euro), terwijl de nettowinst met 237 procent toenam tot 11,8 miljoen dollar (11,2 miljoen euro). De aangepaste ebitda steeg met 114 procent tot 18,3 miljoen dollar, terwijl de verwaterde winst per aandeel 0,17 dollar bedroeg.

"We hebben het jaar afgesloten met een uitstekend vierde kwartaal, gekenmerkt door een omzetgroei met dubbele cijfers op jaarbasis en een meer dan verdubbeling van de nettowinst en aangepaste ebitda op jaarbasis", aldus medeoprichter en mede-CEO Mike Karanikolas.

Het bedrijf zag een dubbele groei in de Revolve- en FWRD-segmenten, evenals in de binnenlandse en internationale verkoop. Revolve breidde ook zijn actieve klantenbestand uit met 40.000, waarmee het een totaal van 2.668.000 bereikte. De brutomarges verbeterden tot 52,5 procent, voornamelijk dankzij de groei in het FWRD-segment.

Vooruitkijkend meldde het bedrijf een robuuste start van 2025, met een netto-omzet die in de eerste zeven weken met een hoog enkelcijferig percentage steeg. Revolve benadrukte zijn toewijding aan langetermijngroei door middel van strategische investeringen in eigen merken, AI-technologie en potentiële fysieke retailuitbreiding.

Medeoprichter en mede-CEO Michael Mente benadrukte dat deze belangrijke initiatieven zijn ontworpen om winstgevende groei te stimuleren en het marktaandeel te vergroten.

Revolve Group nam in juni 2024 het Franse modehuis Alexandre Vauthier over en deed daarmee zijn eerste overname sinds 2015. De overname markeerde tegelijkertijd een belangrijke stap in het hogere segment. Alexandre Vauthier diversifieert het Revolve-portfolio en spreekt meer 'welvarende consumenten' aan. Revolve blies het Franse modehuis nieuw leven in, doordat het gebruik kan maken van de sociale media en de e-commerce activiteiten. Het zorgt ervoor dat de aanwezigheid van Alexandre Vauthier wordt uitgebreid, de activiteiten worden verfijnt en een jongere doelgroep wordt aangesproken.