Winst Wolford AG omlaag ondanks gestegen omzet

De operationele winst (het ebit) van Wolford AG is teruggelopen in het eerste halfjaar van het huidige boekjaar. Het bedrijf schrijft de daling toe aan de hogere kosten vanwege de inflatie, aldus het persbericht.

De operationele winst nam af met 14,4 procent. Wie verder leest in het verslag, leest dat de daling niet alleen te wijten is aan de hogere kosten vanwege de inflatie. Ook weegt de structurele organisatie van het bedrijf op de operationele winst. Door de daling kwam het ebit op mijn 16,9 miljoen euro terecht. Om de liquiditeit van het bedrijf te waarborgen heeft het leningen gekregen van de grootaandeelhouder van het bedrijf. Ook laat Wolford AG weten dat het in nauw contact staat met de bank om verdere financiering te verzekeren.

De omzet steeg in het halfjaar met 29,4 procent naar een niveau van 54,3 miljoen euro. De groei in de Verenigde Staten was met 40 procent het sterkste. In de EMEA (Europa, Midden-Oosten en Afrika) kwam de toename neer op 30 procent. In Azië en Oceanië werd het niveau van het eerste halfjaar van het voorgaande boekjaar licht voorbij gegaan.