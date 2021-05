Winststijging van 38 procent bij Richemont ondanks omzetdaling

Franse luxe groep Compagnie Financière Richemont SA heeft in het afgelopen boekjaar de winst met 38 procent weten op te voeren. In het boekjaar werd daardoor een winst behaald van 1,2 miljard euro, zo blijkt uit het jaarverslag.

Waar de winst in het boekjaar juist toenam, daalde omzet juist met 8 procent. Ondanks de daling behaalde het bedrijf nog steeds een omzet van 13,1 miljard euro. Richemont werd het hardst geraakt in Europa waar de omzet met 31 procent afnam in het boekjaar. In de regio werd een omzet behaald van 2,9 miljard euro. De grootste afzetmarkt voor Richemont, Asia Pacific, behaalde een omzet van 5,9 miljard door een stijging van 19 procent. In het Midden-Oosten en Afrika bleef de omzet nagenoeg gelijk met een daling van 1 procent naar een bedrag van 924 miljoen euro. In Amerika (Noord-, Midden- en Zuid-) daalde de omzet met 15 procent naar 2,3 miljard euro en in Japan daalde de omzet met 22 procent naar 940 miljoen euro.

Voorzitter Johann Rupert van Compagnie Financière Richemont SA schrijft dat in het eerste halfjaar van het boekjaar het bedrijf de impact van de pandemie voelde, maar dat in het tweede halfjaar het herstel werd geleid door online retail, de sieradenmerken en de Asia Pacific-regio. Compagnie Financière Richemont SA is onder andere het moederbedrijf van e-tailers Net-a-Porter, Mr Porter en Yoox.

Rupert neemt in het jaarverslag ook de tijd om nog stil te staan bij het overlijden van ontwerper Alber Elbaz. Elbaz overleed in april. De ontwerper lanceerde recentelijk in samenwerking met Compagnie Financière Richemont SA een nieuw bedrijf, namelijk AZ Factory. “Alber was gevoelig en zorgzaam en naast zijn oprechte empathie was hij in het bezit van humor, talent en creativiteit. Zijn droom van ‘smart fashion that cares’ was inclusief, positief en innovatief. Hij zal enorm gemist worden door iedereen die het geluk heeft gehad hem te kennen of met hem te werken,” aldus Rupert. Wat er nu zal gebeuren met AZ Factory is onduidelijk.