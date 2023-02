Wolford AG behaalt omzetplus van 16 procent in boekjaar 2022

Oostenrijks ondermodebedrijf Wolford AG heeft in het boekjaar 2022 een omzet van 126,6 miljoen euro geboekt, zo blijkt uit een financiële update van het bedrijf. De omzet steeg in het jaar met 16 procent in vergelijking met een jaar eerder.

De groei was goed te zien in de direct-to-consumer kanalen van Wolford AG, hier steeg de omzet met 21 procent. In het wholesale segment steeg de omzet in vergelijking met een jaar eerder met 3 procent.

Gesplitst over de diverse regio’s waarin Wolford actief is, was over een plus te noteren - behalve op het vasteland van China. In laatstgenoemde regio daalde de omzet met 7 procent, een daling die wordt toegeschreven aan de diverse lockdowns die China te verduren kreeg tijdens het financiële boekjaar. Noord-Amerika laat een omzetgroei van 45 procent zien, de EMEA (Europa, Midden-Oosten en Afrika) liet een groei zien van 9 procent en de ‘rest van de wereld’ toont een stijging van 80 procent. Welke landen precies onder de noemer ‘rest van de wereld’ vallen voor Wolford AG, wordt niet genoemd.

Hoewel Wolford AG een update geeft over de resultaten in het boekjaar, geeft het Oostenrijkse bedrijf ook aan dat de resultaten nog niet geaudit zijn. Ook doet het bedrijf nog geen uitspraken over winst of verliescijfers.