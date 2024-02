Wolford AG houdt omzet gelijk in boekjaar 2023

Oostenrijks ondermodebedrijf Wolford AG heeft in het boekjaar 2023 de omzet nagenoeg gelijk gehouden. Het bedrijf behaalde een omzet van 126,9 miljoen euro, zo meldt het bedrijf in een statement over de voorlopige cijfers.

De behaalde omzet ligt in vergelijking met het voorgaande boekjaar 1 procent hoger. Bij huidige wisselkoersen lieten zowel de EMEA (Europa, Midden-Oosten en Afrika) en Noord-Amerika een lichte daling zien als gevolg van macro-economische tegenwind. In de regio Asia-Pacific (APAC) is juist een groei van 32 procent te zien. Hierbij moet wel een kanttekening worden gezet dat de resultaten voor de APAC is uitgedrukt in constante wisselkoersen.

De omzet in het wholesale kanaal steeg met 12 procent. Wolford AG geeft aan dat het nieuwe wholesale-klanten heeft binnengehaald, maar dat ook de ontwerpen van nieuwe creatief directeur Nao Takekoshi effect hebben gehad op de wholesale-omzet.