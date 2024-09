Wolford kondigt ‘allesomvattende herstructurering’ aan in H1-resultaten

Wolford AG heeft een pittige periode achter de rug. De resultaten zakten verder terug en ook diverse uitdagingen en verstoringen zorgen voor de noodzaak om te herstructureren, zo blijkt uit de financiële update van het bedrijf.

Het businessmodel van Wolford moet opnieuw worden uitgevonden, zo meldt het bedrijf, zeker binnen de productie en distributie. De problemen in de operationele en distributie-activiteiten werden volgens het bedrijf verergerd door macro-economische druk. Met de herstructurering wil het nu de productieketen aanpakken, het voorraadbeheer verbeteren en de time-to-market (de tijd tussen dat een product is bedacht en het in de winkel ligt, red.) verminderen.

De stappen worden aangekondigd in het financiële verslag over het eerste halfjaar. De omzet zakte in die periode terug met 26,7 procent. Het verlies nam ook met 68,1 procent toe. Op een omzet van ruim 43 miljoen euro maakte Wolford AG een verlies van 26 miljoen euro.