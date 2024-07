Wolford verwacht verlies in boekjaar 2023

Eind april stelde Wolford AG de publicatie van zijn jaarrekening voor 2023 uit, maar de Oostenrijkse kledingretailer heeft nu zijn voorlopige resultaten bekendgemaakt.

Uit een ad hoc-aankondiging blijkt dat de beenmodespecialist, die deel uitmaakt van de Lanvin Group, een negatief resultaat voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (ebitda) verwacht van 24.000 euro.

Eind april verwachtte de groep nog een positief resultaat van 200.000 euro. Er zijn geen veranderingen in de winst voor rente en belastingen (ebit), waarvoor nog steeds een resultaat van 17 miljoen euro in rode cijfers wordt verwacht. Dit is een “significante verbetering”, aangezien Wolford het boekjaar 2022 afsloot met een verlies voor rente en belastingen van 28,6 miljoen euro.

Wolford deelde in februari al voorlopige verkoopcijfers over vorig jaar, waaruit bleek dat de omzet 126,9 miljoen euro bedroeg. Dit staat gelijk aan een stijging van één procent ten opzichte van 2022. Volgens het bedrijf compenseerde de sterke groei in de regio Azië-Pacific de lichte dalingen in Noord- en Zuid-Amerika en Europa ruimschoots.

Voor het boekjaar 2024 wordt een negatieve ebit verwacht als gevolg van tegenwind bij macro-economische ontwikkelingen.