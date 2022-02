Workwear groep Cepovett SAS Group breidt uit naar onder andere Benelux

De Franse textiel en workwear groep Cepovett SAS Group breidt verder uit in Europa. Zo heeft de groep dochterbedrijven geopend in zowel Groot-Brittannië en Nederland. Het dochterbedrijf in Nederland moet de Benelux-regio bedienen, zo is te lezen in een persbericht. Eerder breidde de groep al uit naar Duitsland.

Cepovett SAS Group heeft een lange geschiedenis in de workwear. Het bedrijf bestaat al sinds 1844 en is naar eigen zeggen een van de grootste Europese fabrikanten van ‘kwalitatieve, functionele en stylish workwear’.

Cepovett SAS Group biedt productontwikkeling, ontwerp en duurzame productie tot personaliserings services en logistieke oplossingen. De groep bestaat uit twee merken: Cepovett en Lafont. De groep heeft klanten zoals Air France, Accor en Nespresso. Cepovett SAS Group heeft zes eigen productielocaties en er zijn in totaal 270 werkzaam bij het bedrijf.