Wrangler lanceert duurzaamheidsplatform en duurzaam jeans-assortiment

Beeld: Wrangler

Modemerk Wrangler lanceert duurzaamheidsplatform WeCare Wrangler ™, zo staat in het persbericht. Het platform geeft consumenten informatie over de duurzaamheidsdoelen, huidige maatregelen en partnerschappen rond drie thema’s: de planeet, het product en de mensen.

WeCare Wrangler ™ heeft de volgende doelen gesteld: tegen 2025 wil het bedrijf gebruik maken van 100 procent duurzaam katoen en gebruik maken van 100 procent hernieuwbare energie voor alle eigen faciliteiten. Bovendien wil Wrangler tegen 2030 het waterverbruik met 50 procent verminderen.

‘Het maakt Wrangler uit wat er in de kleding zit. Het proces voor het maken van kleding waar consumenten gepassioneerd over zijn, begint met respect voor zowel de planeet als de mensen die de planeet, hun thuis noemen, ”aldus Tom Waldron, EVP, Global Brand President van Wrangler, in het persbericht. “Het WeCare Wrangler-duurzaamheidsplatform zal fungeren als onze routekaart, aangezien we de industrie helpen zinvolle veranderingen teweeg te brengen die meer positieve ecologische en sociale gevolgen hebben.”

Naast het WeCare Wrangler-platform, lanceert het modemerk het Retro Green Jeans-assortiment. De producten zijn gemaakt van natuurlijke vezels, gerecyclede hardware en milieuvriendelijke materialen. Het assortiment bestaat uit zeven verschillende jeans en is online verkrijgbaar op de ‘gewone’ Wrangler-website.