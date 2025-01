Y/Project wordt gesloten

Het Franse modehuis Y/Project stopt zijn activiteiten nadat het geen koper heeft kunnen vinden. Dit laat het bedrijf weten in een bericht op zijn website. Het bericht bedankt de partners en supporters van het merk, bekend om het balanceren van klassieke elegantie met gedurfde experimenten, wat het geliefd maakt bij modekenners en beroemdheden wereldwijd.

Y/Project is in 2010 opgericht door wijlen Yohan Serfaty en Gilles Elalouf. Na het overlijden van Serfaty in 2013 nam de Belgische ontwerper Glenn Martens de creatieve leiding over. Martens zorgde voor wereldwijde erkenning voor het merk. Y/Project wordt internationaal erkend en heeft ook prijzen gewonnen, waaronder de ANDAM Grand Prize in 2017, waardoor het een belangrijke speler is geworden in de hedendaagse mode-industrie. Martens stopt in september 2024 als creatief leider van het alom geprezen merk.

Y/Project heeft toegewijde volgers en branche-onderscheidingen verzameld. Het label won de ANDAM Grand Prize in 2017 en de Special Edition ANDAM Prize in 2020. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

Ondanks cultureel succes heeft het in Parijs gevestigde Y/Project financieel niet kunnen floreren. De in mei 2023 aangestelde CEO Pascal Conte-Jodra stelde bij zijn aanstelling een strategisch plan voor dat het merk meer financiële waarde moest geven. In februari 2024 besloot het bedrijf zijn show voor het seizoen te annuleren wegens de 'onzekere tijden'. Volgens gerechtelijke documenten in handen van WWD blijkt dat het bedrijf in september 2024 de betalingen aan schuldeisers heeft stopgezet. In oktober 2024 meldde het Franse platform M2 & Associés dat Marine Pace is aangesteld als bewindvoerder, bij wie potentiële kopers zich konden melden. Y/Project heeft volgens het platform in boekjaar 2023 een omzet behaald van 10.979.000 euro. In boekjaar 2024 draait het merk een omzet van 9.443.000 euro.

Y/Project stopt activiteiten

Het bericht op de website dat de sluiting aankondigt vermeldt: "Na 14 succesvolle jaren heeft Y/Project de moeilijke beslissing genomen om de activiteiten stop te zetten. Y/Project en het team bedanken alle partners en Y/P-supporters voor hun onvoorwaardelijke toewijding aan het merk door de jaren heen."

"Een speciale dank gaat uit naar Glenn Martens, Pascal Conte-Jodra en de overleden Gilles Elalouf voor het geven van ruimte aan het team om te creëren en te groeien."