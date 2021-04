YAYA vertrouwt op de vraag-gedreven software oplossing van Chainbalance

Chainbalance reduceert benodigde manuren met 80% en verhoogt de omzetsnelheid

In de dynamische wereld van damesmode, heeft YAYA zich succesvol gevestigd als lifestyle merk. Mede door haar duidelijke visie en haar pragmatische aanpak. Onderdeel van deze aanpak is de succesvolle overstap in 2019 naar de vraaggestuurde voorraadoptimalisatie software van Chainbalance. Met deze software wist het bedrijf het aantal manuren voor het beheren van haar voorraad, drastisch te beperken. De snellere orderverwerking en grotere omzetsnelheid die Chainbalance mogelijk maakt, zorgen bij YAYA voor extra groei en een hogere efficiëntie.

Gemiste kansen en beperkte efficiëntie

In 2019 had YAYA moeilijkheden met het aanvullen van voorraad bij haar 10 retail winkels. “Iedere week kostte het enorm veel tijd en energie om de replenishment strak te krijgen. Aanvankelijk kostte het ook veel tijd om orders te maken en te picken, waardoor we soms laat in de avond pas leverden en kansen misten ”, aldus Draijer. "Ik hou van data en efficiëntie. Hierdoor wist ik dat als we ons proces in voorraadallocatie en replenishment konden automatiseren, dit ons veel efficiëntiewinst zou opleveren."

Strategische keuze voor Chainbalance

Na de eerste ontmoeting tussen YAYA en het team van Chainbalance was er een directe klik en is besloten om een pilot te starten met twee YAYA winkels. “Destijds hielden we voorraadallocatie en het aanvullen van deze voorraden in 10 winkels twee keer per week bij in een Excel-spreadsheet. Dit kostte ons twee ochtenden per week ”, zegt Leonie Bestevaar, Data Analist en Senior Financieel Planner bij YAYA. “Chainbalance was interessant voor ons omdat we replenishment naar een hoger niveau wilden tillen, betere voorraadniveaus nastreefden en meer tijd voor analyses ambieerden.”

“Het was belangrijk voor ons om dit goed te krijgen,” zegt Bestevaar. “Door dit goed te doen, heb je betere voorraadniveaus met snellere voorraadrotaties en een hogere omzet als resultaat. De juiste artikelen worden geleverd en de bestellingen worden direct verwerkt.”

Eén voordeel was voor Bestevaar direct zichtbaar. “De oplossing van Chainbalance registreert verkoop en voorraad op SKU-niveau voor een bepaalde periode. Zo berekent de software het targetniveau van elke SKU en worden orders gecreëerd. Een zo gedetailleerde replenishment was in ons oude systeem niet mogelijk. We hebben veel SKU's per levering en in ons vorige systeem konden we alleen zien wat er was gebeurd in de periode tussen de dagen dat we voorraad aanvulden.” Op basis van het succes van de pilot besloot YAYA om de oplossing snel in al haar winkels uit te rollen.

Het aantal manuren voor voorraadbeheer is flink gedaald. Nu besteden we slechts 2 uur per week in plaats van 8 uur per week aan beheer, allocatie en replenishment. En dat is ook nog eens voor twee keer zoveel winkels: 21 winkels versus 10 winkels bij de start Leonie Bestevaar, Data Analist en Senior Financieel Planner bij YAYA

Volgende stap - voorspellen van toekomstige inkoop

“Chainbalance heeft onze volledige voorraadstroom geautomatiseerd en efficiënter gemaakt”, zegt Draijer. "Dat is leuk, maar ik denk dat er meer mogelijk is. Ik wil dat deze oplossing ons gaat helpen met het nemen van beslissingen voor de toekomst. Ik wil dat het me op basis van de kenmerken van een winkel aanbevelingen geeft voor inkoop van toekomstige collecties. Als mijn retailers dan naar mij toe komen, kan ik op basis van historische data onderbouwen wat de keuzes zijn die zij moeten maken. We zijn momenteel aan het kijken hoe we dat samen met Chainbalance kunnen realiseren. "