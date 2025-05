Zalando blijft in het eerste kwartaal op groeipad

De Berlijnse online modeaanbieder Zalando SE heeft het eerste kwartaal van het boekjaar 2025 afgesloten met een solide omzetstijging en een aanzienlijke verbetering van het resultaat.

Samenvatting Zalando SE zag een omzetstijging van 7,9 procent in het eerste kwartaal van 2025, met een omzet van 2,42 miljard euro.

De winstgevendheid verbeterde aanzienlijk, met een nettowinst van 9,9 miljoen euro, in tegenstelling tot een verlies in dezelfde periode vorig jaar.

Zalando bevestigt de jaarprognoses en verwacht een verdere groei van omzet en GMV tussen de vier en negen procent voor 2025.

De actuele resultaten, die het bedrijf vandaag presenteerde, waren echter geen verrassing. Analisten hadden recentelijk al verwacht dat de e-commerce specialist zijn groeipad in de eerste maanden van het jaar zou voortzetten.

In de periode van januari tot en met maart bedroeg de concernomzet 2,42 miljard euro, een stijging van 7,9 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Het bruto goederenvolume (GMV) groeide met 6,5 procent tot bijna 3,50 miljard euro.

De kwartaalwinst bedraagt 9,9 miljoen euro

Het gecorrigeerde resultaat voor rente en belastingen (EBIT) bereikte een hoogte van 46,7 miljoen euro en overtrof daarmee het niveau van 28,3 miljoen euro van vorig jaar met 65,2 procent. Onder de streep bleef een nettowinst van 9,9 miljoen euro over, nadat het bedrijf in dezelfde periode vorig jaar nog een verlies van 8,9 miljoen euro had moeten incasseren.

Co-CEO David Schröder toonde zich tevreden met de actuele resultaten: “We boeken grote vooruitgang bij de implementatie van onze ecosysteemstrategie. Onze uitgebreide aanbiedingen stuiten op grote interesse bij onze klanten en partners”, verklaarde hij in een statement. “De groei in de B2C-sector werd met name aangedreven door een succesvolle seizoensuitverkoop en een veelbelovende start van het lente- en zomerseizoen – mede ondersteund door de continue uitrol van ons verder ontwikkelde bonusprogramma Plus en een nieuw hoogtepunt in het aantal actieve klanten.”

In de B2B-sector noteert Zalando “nog steeds dubbelcijferige groeipercentages” en bouwt het zijn logistieke aanbod ZEOS verder uit, aldus Schröder. De focus ligt daarbij dit jaar “vooral op logistieke en softwareoplossingen”.

Het management bevestigt de jaarprognoses

De online aanbieder bevestigde tevens zijn jaarprognoses. Voor 2025 rekent het bedrijf dus “ondanks een snel veranderende geopolitieke en macro-economische omgeving” nog steeds op een groei van de omzet en het GMV met respectievelijk vier tot negen procent.

De gecorrigeerde EBIT zal naar verwachting stijgen tot 530 tot 590 miljoen euro. Vorig jaar bedroeg dit 511,1 miljoen euro. De effecten van de aanstaande overname van concurrent About You zijn nog niet in de prognoses opgenomen.