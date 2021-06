Zalando breidt uit naar Slovenië, Litouwen en Slowakije

E-tailer Zalando maakt verdere stappen in de internationale expansie van het bedrijf. Vanaf vandaag is het platform ook live in Slovenië, Litouwen en Slowakije. Later dit jaar komen er nog drie andere markten bij, zo blijkt uit het persbericht.

“We zijn erg enthousiast om klanten in Litouwen, Slowakije en Slovenië te verwelkomen en ze spannende modekeuzes aan te bieden met de beste en gemakkelijkste ervaring in hun markt,” aldus Lisa Miczaika, <em>vice president central europe</em> bij Zalando SE, in het persbericht. “Voor ons is de lancering in de drie landen een grote stap naar het zijn van het startpunt voor mode binnen Europa en we openen hiermee het Zalando universum voor nog meer klanten.”

Later dit jaar staat de expansie naar Kroatië, Estland en Letland gepland en in 2022 zullen Hongarije en Roemenië volgen, aldus het persbericht.