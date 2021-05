Zalando Connected Retail: “Samen met onze retailpartners bouwen we aan de toekomst”

Het ‘Connected Retail’-programma van Zalando is een ambitieus project van het platform uit Berlijn: fysieke winkels in verbinding brengen met de digitale wereld. Dit traject werd al ingezet voordat we door de pandemie werden getroffen, en heeft zichzelf sindsdien bewezen: klanten krijgen een groter aanbod dat sneller wordt geleverd, retailpartners krijgen een grotere vraag, nieuwe klanten en een hogere omzet, en Zalando kan een groter aanbod aan producten aanbieden. En zonder risico! Als er geen verkoop plaatsvindt, zijn er voor de retailers geen kosten aan verbonden. En indien ze niet tevreden zijn, kunnen ze zich op ieder moment uit het programma terugtrekken. Het succes van het platform spreekt voor zich. Connected Retail van Zalando verbindt momenteel ruim 4000 fysieke winkels met het Zalando-platform, waardoor ze hun producten aan miljoenen Zalando-klanten kunnen verkopen.

Het doel is om samen op creatieve wijze de retailtoekomst vorm te geven

Zalando was blij dat ze retailers in deze tijden van crisis konden helpen, maar het project ging eigenlijk van start lang voordat de pandemie zijn intrede deed. Het doel is dan ook om met retailers samenwerkingsverbanden voor de lange termijn te vormen. “Door Connected Retail krijgen fysieke winkels toegang tot miljoenen actieve klanten van Zalando,” aldus Carsten Keller, VP Direct-To-Consumer Zalando.

Sommige retailers kunnen zich overweldigd voelen door de druk om online aanwezig te moeten zijn. Maar Zalando is er om ze bij te staan. “We begrijpen dat voor sommige winkeliers de onlineverkoop een grote stap kan zijn. Dankzij Connected Retail is het gemakkelijk, snel en leuk om zich aan te sluiten en te verkopen,” voegt Keller eraan toe.

Gemakkelijk aansluiten via ERP-integratie

Met Connected Retail streeft Zalando ernaar een win-win-scenario te schetsen voor retailers, ERP-leveranciers, klanten en Zalando zelf. Echte samenwerkingsverbanden waarin we gezamenlijk als partners op creatieve wijze de retailtoekomst vormgeven.

Om dit doel te bereiken, faciliteert Zalando de technische verbinding tussen winkels en Connected Retail en breidt deze uit met content, customer care, betalingsmethodes, marketing, platform en infrastructuur. Zalando zorgt voor alles.

Connected Retail wordt kosteloos beschikbaar gesteld en heeft geen dure systeemintegratie nodig. Voor deelnemende winkels is het in feite een risicoloos model, omdat alle kosten variabel zijn. Er hoeft uitsluitend commissie te worden betaald voor betaalde, niet-geretourneerde artikelen. Winkels hebben te allen tijde de volledige controle over de prijs, capaciteit en het assortiment dat ze via Zalando verkopen.

Om het voor retailers zo gemakkelijk mogelijk te maken zich aan te sluiten, en ze een aangename ervaring te geven, richt Zalando zich op de samenwerking met uiteenlopende aanbieders van Enterprise Resource Planning (ERP). Connected Retail is momenteel actief in Duitsland, Nederland, Frankrijk, Spanje, Oostenrijk, Polen, Zweden, Finland, Noorwegen en Denemarken. In deze landen werkt Zalando samen met ERP-leveranciers met de hoogste penetratiegraad in mode- en schoenenretail. In 2021 zullen België, Italië en Zwitserland volgen. Tot nu toe werkt Zalando samen met de volgende ERP-aanbieders: Front Systems (NO), Sitoo (SE), ACA (NL), SRS (NL), Bytefactory (ES), en in Duitsland EBG Data (IPOS), Advarics, Bitbakers, ETOS en BITS & HIS. Maar Zalando sluit andere dienstverleners niet uit; iedere ERP-aanbieder is welkom en kan deel uitmaken van het Connected Retail-platform van Zalando.

Streven naar langdurige samenwerkingsverbanden

De voordelen van de samenwerking met het Connected Retail-platform van Zalando zijn duidelijk: retailers kunnen online een nieuw miljoenenpubliek bereiken, terwijl aansluiten gemakkelijker wordt naarmate er meer partners meedoen.

Hoe ziet de toekomst eruit voor Connected Retail van Zalando? The sky is the limit, zo lijkt het. Het is een erg nieuw product, dus er is veel ruimte voor innovatie, aldus het platform. Maar voor Zalando is het duidelijk: Connected Retail is een blijvertje: „We doen dit samen met de retailers. En we vinden fysieke retail geweldig. We zijn echt geïnteresseerd in een langdurige samenwerking.”