Zalando groeit omzet dankzij ‘Lounge by Zalando’ en focus op partnerstrategie

Tijdens het eerste kwartaal van 2023 groeide Zalando SE de omzet licht en herstelde het de winst, vooral dankzij het succes van hun afgeprijsde segment en door partners te helpen meer van hun producten te verkopen. Dat meldt het bedrijf in hun kwartaalverslag.

In vergelijking met het eerste kwartaal van 2022 nam de omzet van Zalando met 2,3 procent toe, tot 2,3 miljard euro. De aangepaste winst vóór rente en belasting (aangepaste EBIT) was break-even, vergeleken met 52 miljoen euro in de min tijdens het eerste kwartaal een jaar geleden. Het aantal actieve klanten groeide met 4,8 procent tot 51,2 miljoen.

Lounge by Zalando, de online winkelclub van het platofrm die klanten tijdelijke aanbiedingen en kortingen biedt, groeide “bijzonder sterk” in het eerste kwartaal en droeg bij tot een omzetstijging van 33 procent bij het afgeprijsde segment. Ook grotere winkelmandjes leidde tot lagere afhandelingskosten en daarmee de verbetering van de aangepaste EBIT.

Verder focuste Zalando op hun platformstrategie door partners te helpen meer van hun producten via Zalando te verkopen. Partners droegen als resultaat acht procent meer bij aan de gross merchandise value van de ‘Fashion Store’ dan een jaar geleden.

“De focus van het bedrijf op het verbeteren van de winstgevendheid werpt zijn vruchten af”, zo staat in het verslag. Afgelopen maart kondigde Zalando nog aan het aantal merken dat op hun platform wordt aangeboden te verminderen om “innovatiever en sneller” te worden.

Zalando ligt op koers om zijn verwachtingen voor het hele jaar te halen. De omzet zal zich naar verwachting ontwikkelen binnen een bandbreedte van één procent krimp tot vier procent groei ten opzichte van vorig jaar. Het bedrijf verwacht verder dat de aangepaste EBIT dit jaar tussen 280 miljoen euro en 350 miljoen euro zal liggen.