Zalando herziet samenwerkingen met merken, verkleint assortiment

Zalando heeft besloten het aantal merken dat op hun platform wordt aangeboden te verminderen, zo bevestigt het bedrijf in een statement op aanvraag van FashionUnited. De directie achter het Duitse e-commerce platform wil naar eigen zeggen de ‘lokale relevantie’ van het assortiment vergroten en daarnaast de organisatie vereenvoudigen ‘om innovatiever en sneller te worden’.

De Duitse website Internet World meldde als eerste dat diverse merken, waaronder Auden Cavill en Jimmy Sanders, een bericht ontvingen dat hun producten binnenkort uit het assortiment worden gehaald. Met name kleinere merken lijken beïnvloed te worden door de nieuwe strategie.

Begin maart, tijdens Zalando’s jaarlijkse persconferentie, liet CEO van het bedrijf Robert Gentz de nieuwe strategie bij nader inzien al doorschemeren. "Een ongeëvenaarde keuze hebben is goed”, zo legde hij destijds uit. “Maar wat we echt willen is onze klanten een relevant en samengesteld aanbod bieden." In het statement dat het bedrijf vandaag deelde worden concretere stappen toegelicht: “Om de aandacht van klanten te trekken en te behouden, zullen we de lokale relevantie van ons assortiment vergroten en het meer cureren.”

Zalando zegt op dit moment nog niet te kunnen aangeven met hoeveel merken ze de samenwerking zullen stopzetten, omdat het herzien van de merkenportefeuille nog in gang is. Wel benadrukt het bedrijf nog eens de belangrijke rol die partners ondanks de keuze voor de nieuwe strategie nog steeds vervullen. Zalando geeft dan ook aan de relaties met de partners met wie ze wel verder zullen gaan, te willen verdiepen.

Kwaliteit over kwantiteit: Zalando zet in op relevantie en heroverweegt assortiment

Het is niet duidelijk of de nieuwe strategie te maken heeft met de stagnerende omzet van Zalando. In 2022 zakte de omzet van het platform lichtjes, met 0,1 procent naar 10,3 miljoen euro. Ter vergelijking: aan het eind van boekjaar 2021 noteerde Zalando nog een omzetgroei van bijna dertig procent.

CEO Gentz zei bij het vrijgeven van deze financiële resultaten al dat Zalando zich wil richten op het ‘verdiepen’ van de relaties met die klanten door te willen investeren in het assortiment en de samenwerking met verkooppartners. Enkel gaf hij destijds nog niets weg over het herzien van een deel van de samenwerkingen. De verkopen via partners waren in boekjaar 2022 goed voor 36 procent van het bruto verkoopvolume van Zalando, zes procent meer dan vorig jaar.

Wel liet Zalando eind februari weten dat de tarieven voor externe verkopers die gebruik maken van het platform, gaan stijgen.

Ook werd in februari duidelijk dat honderden banen bij Zalando verdwijnen, om organisatie te stroomlijnen. CEO’s David Schneider en Gentz gaven destijds aan dat delen van het bedrijf te sterk zijn gegroeid, wat ertoe leidde dat de organisatie te complex werd. Dit zou ‘het vermogen om snel te handelen’ hebben beïnvloed.

“In plaats van een groot bedrijf met de structuur en de mindset van een groot bedrijf, moeten we een groot bedrijf zijn met de structuur en de mindset van een klein bedrijf,” zo zeiden Schneider en Getz. “Een bedrijf dat eenvoud, pragmatisme en spaarzaamheid omarmt.”

Tot slot zou ook de overname van High Snobiety, een zet die het doel om een grotere speler te worden in het luxesegment strategisch fundeert, een eerste indicatie kunnen zijn geweest van de keuze om andere samenwerkingen te herzien.