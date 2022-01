Zalando, H&M en Bestseller investeren in innovatief textielbedrijf Ambercycle

Innovatief textielbedrijf Ambercycle Inc. heeft een investering van 21,6 miljoen dollar opgehaald, zo meldt het bedrijf in een persbericht. Achter de financiering zitten H&M Co:Lab, Kirbi, Temasek, Bestseller’s investeringstak Invest FWD en Zalando.

Ambercycle Inc. heeft het doel om circulariteit in de mode industrie te verbeteren. Het bedrijf scheidt post-consumer textielafval op een moleculair niveau en produceert hiermee geregenereerde materialen van die ontwerpers kunnen gebruiken voor nieuwe kledingstukken. Dit proces heeft het bedrijf Ambercycling genoemd. Het eerste materiaal dat uit dit proces is gekomen heeft de naam cycora gekregen. “Cycora dient als een directe plaatsvervanging van tientallen miljarden van polyester dat jaarlijks wordt gebruikt, en heeft dezelfde functionele eigenschappen als deze conventionele materialen waardoor merken en ontwerpers items van hoge kwaliteit kunnen maken met circulariteit in het achterhoofd,” aldus het persbericht. Met de nieuwe investering is het bedrijf van plan de productie van cycora te verhogen.

“De transitie naar circulariteit in mode is onvermijdelijk,” aldus Shay Sethi, mede-oprichter en CEO van Ambercycle, in het bericht.

“We bouwen een ecosysteem waarin materialen in harmonie kunnen bestaan met de mens en het milieu. Ons baanbrekende moleculaire regeneratieve proces maakt een heldere visie voor circulariteit mogelijk waarin mode ons leven in en uit kan stromen. Dit verbetert niet alleen het duurzame resultaat van de items uit onze kast, het bouwt ook een nieuwe manier om om te gaan met onze materialen.”