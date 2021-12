Zalando heeft nieuw distributiecentrum in Bleiswijk in gebruik genomen

Zalando heeft het nieuwe distributiecentrum in Bleiswijk in gebruik genomen. De e-tailer bedient met het centrum klanten uit België, Nederland en Luxemburg, zo is te lezen in een persbericht.

“Klanten in de Benelux zullen profiteren van een reductie van de gemiddelde bezorgtijd. Het distributiecentrum zal leiden tot een groter aandeel van bezorging de volgende dag, en uiteindelijk bezorging op dezelfde dag in de Benelux mogelijk maken,” aldus het bericht.

Het centrum telt 140.000 vierkante meter en is daarmee het grootste distributiecentrum in Zalando’s Europese logistieke netwerk.