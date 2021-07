E-commercegigant Zalando is nu ook beschikbaar voor consumenten in Kroatië, Estland en Letland. De uitbreiding volgt de lancering in Litouwen, Slowakije en Slovenië op. De e-tailer laat in het persbericht weten dat ook het partner programma wordt uitgebreid naar de zes recent gelanceerde markten.

In 2022 staat uitbreiding naar Hongarije en Romenië op het programma.