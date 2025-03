Zalando verdrievoudigt jaarwinst ruim

De Berlijnse online mode retailer Zalando SE heeft donderdag, zoals verwacht, solide cijfers gepresenteerd voor het boekjaar 2024. Naast een omzetstijging meldde het bedrijf een forse winststijging.

Medio januari had de e-commercespecialist al aangekondigd dat het in het laatste kwartaal zijn reeds meerdere malen verhoogde winstverwachting had overtroffen. Het lopende jaar zal nu in het teken staan van de geplande overname van concurrent About You.

Nettowinst Zalando springt naar circa 251 miljoen euro

Afgelopen jaar realiseerde Zalando een omzet van 10,6 miljard euro. Daarmee werd het niveau van 2023 met 4,2 procent overtroffen. Het brutohandelsvolume (GMV) steeg met 4,5 procent naar 15,3 miljard euro. Beide kerncijfers bereikten daarmee volgens het bedrijf “de bovenkant van de voorspelde bandbreedte”.

Qua resultaat onder aan de streep ging het nog duidelijker omhoog. Het gecorrigeerde bedrijfsresultaat (EBIT) steeg met 46,0 procent ten opzichte van het voorgaande jaar naar 511,1 miljoen euro. Deze groei werd niet in de laatste plaats bereikt “door operationele efficiëntieverbeteringen en een duidelijke verhoging van de B2C-brutomarge”, aldus Zalando.

De gerapporteerde nettowinst bedroeg 251,1 miljoen euro en was daarmee meer dan drie keer zo hoog als in 2023, toen deze 83,0 miljoen euro bedroeg.

Management voorspelt verdere groei voor 2025

Voor 2025 rekent het management op verdere groei. Voor zowel de omzet als het GMV worden stijgingen van vier tot negen procent verwacht. Dit moet worden bereikt “door de succesvolle implementatie van de ecosysteemstrategie in de twee groeigebieden Business-to-Consumer (B2C) en Business-to-Business (B2B)”. Daarnaast kondigde het bedrijf aan met de Zalando-shop uit te breiden naar de nieuwe markten Portugal, Griekenland en Bulgarije. De doelstelling voor het gecorrigeerde EBIT ligt tussen de 530 en 590 miljoen euro.

Co-CEO Robert Gentz benadrukte de kernelementen van de huidige strategie. “In de B2C-sector ontwikkelen we ons bonusprogramma Zalando Plus verder, breiden we ons lifestyle-aanbod uit, onder andere in het sportsegment, en inspireren we onze klanten met entertainende content”, verklaart hij in een statement. “In de B2B-sector zullen we het aantal markten waarin we actief zijn bijna verdubbelen en merken en retailers innovatieve software- en logistieke oplossingen bieden voor hun eigen webshops.”

Overname About You moet in de zomer plaatsvinden

De effecten van de geplande overname van About You zijn nog niet meegenomen in de prognose. De online retailer heeft naar eigen zeggen “in het kader van het vrijwillige openbare overnamebod en de daarmee samenhangende overeenkomsten” inmiddels meer dan 90 procent van het aandelenkapitaal van About You, exclusief eigen aandelen, veiliggesteld.

“De hoge acceptatiegraad onderstreept de sterke steun voor deze transactie”, verklaarde het bedrijf. De afronding van de transactie wordt momenteel verwacht in de zomer van 2025. Daarna zal de consolidatie van About You plaatsvinden.