Zalando neemt 3D-technologiespecialist DeepAR over

Zalando neemt de Londense start-up DeepAR en haar bijbehorende ShopAR-platform met 3D-technologie over. Deze stap bevestigt Zalando in een persbericht aan FashionUnited. De financiële voorwaarden zijn niet bekendgemaakt.

Samenvatting Zalando neemt de Londense start-up DeepAR over om de online winkelervaring te verbeteren met 3D-technologie.

De overname stelt Zalando in staat om het verschil tussen fysiek en digitaal winkelen te verkleinen, vooral voor jongere klanten.

DeepAR profiteert van Zalando's expertise en schaal, terwijl Zalando profiteert van DeepAR's 3D-technologie en innovatiekracht.

Matthias Haase, Vice-President Content Solutions bij Zalando, deelt: “We zijn ontzettend enthousiast om het DeepAR-team te verwelkomen bij de Zalando-groep. Met deze overname profiteert DeepAR van Zalando’s expertise in mode, technologie en schaalbare operaties, terwijl wij profiteren van DeepAR’s toonaangevende ShopAR-platform, 3D-technologie, talent en snelle innovatiekracht. Het is een win-win voor beide bedrijven en we kijken uit naar de innovaties die we samen voor onze klanten gaan realiseren.”

Laura Toledano, General Manager voor het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Frankrijk bij Zalando, vult aan: “Het Verenigd Koninkrijk staat bekend als een innovatieve markt met gevoel voor mode. Daarom ben ik erg blij dat we investeren in de Londense start-up DeepAR en dat ze deel gaan uitmaken van de Zalando-groep,” aldus Toledano. “We weten dat vooral jongere klanten geïnspireerd en vermaakt willen worden tijdens het online winkelen. Het op grote schaal kunnen aanbieden van 3D-content en -ervaringen zal de online winkelervaring verbeteren, het verschil tussen fysiek en digitaal winkelen verder verkleinen en klantrelaties in het VK en daarbuiten verdiepen.”

George Berkowski, medeoprichter en CEO van DeepAR, concludeert: “We zijn enthousiast om onze krachten te bundelen met Zalando. Deel uitmaken van Zalando’s ecosysteem stelt ons in staat om Europa’s grootste catalogus van 3D Digital Twins op te bouwen, evenals een aanzienlijke collectie Augmented Reality try-on-producten, en om onze eigen strategische roadmap te versnellen. We kijken ernaar uit om samen te werken met de Zalando-teams om een soepele integratie te garanderen en om onze kennis en kunde in te zetten om de klantervaring bij Zalando te verbeteren.”

De overname van DeepAR volgt op Zalando's eerdere aankondiging in december 2024, waarin het bedrijf liet weten een bod uit te willen brengen op de Duitse e-tailer About You. Zalando wil 100 procent van de aandelen About You overnemen voor 6,50 euro per aandeel, wat het bedrijf waardeert op ongeveer 1,2 miljard euro.