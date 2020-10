Zalando neemt Zwitsers bedrijf Fision over en investeert in klantervaring

Zalando SE zet verder in op het verbeteren van de klantervaring. Dit doet de e-tailer door middel van een overname van het Zwitserse bedrijf Fision dat is gespecialiseerd in het ontwikkelen van body scanners voor op een mobiel. Hiermee verkrijgt Zalando toegang tot een body scanning app en virtuele paskamers waardoor het klanten nog beter kan helpen de juiste maat te vinden.

“We zoeken steeds naar nieuwe teams en technologieen om ons te helpen de beste ervaring voor klanten op te zetten,” aldus Jim Freeman, Chief Technology Officer bij Zalando SE. De overname van Fision past volgens het persbericht dan ook in het plan van Zalando om te blijven investeren in technologie die helpt bij het oplossing van de grootste problemen van klanten. Het toepassen van de techniek van Fision moet ervoor zorgen dat klanten meteen de eerste keer de juiste maat vinden.

In het bericht wordt eveneens kort genoemd dat Zalando SE een technologie hub in Zürich op wil zitten. Fision is op dit moment al in Zürich gevestigd en blijft daar ondanks de overname door Zalando wat een basis heeft in Berlijn. Op den duur moet de technologie hub in Zürich een plek bieden voor meer dan 150 banen.