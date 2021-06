Zalando opent eind 2021 distributiecentrum in Bleiswijk

Zalando kondigt in een persbericht aan dat Ingram Micro Commerce & Lifecycle Services het eerste Nederlandse distributiecentrum van Zalando gaat exploiteren. Het distributiecentrum bevindt zich in Bleiswijk, dichtbij Rotterdam.

In 2019 begon Zalando met het bouwen van het centrum. De nieuwe distributiefacaliteit zou ‘het hoogste niveau van automatisering hebben’ binnen het Zalando logistiek netwerk. Het distributiecentrum heeft een oppervlakte van 140.000 vierkante meter en is daarmee de grootste locatie in het Europese logistieke netwerk van Zalando, zo is te lezen. Zalando verwacht in het vierde kwartaal van 2021 uit Bleiswijk te kunnen leveren.

De Duitse retailer koos voor Bleiswijk vanwege de ligging en de mogelijkheid te investeren in een bestaand bedrijventerrein. Daarnaast verbetert het centrum in Bleiswijk de toekomstige groei van het bedrijf in West-Europa, zo staat in het persbericht. Er zullen snelle verzendingen naar klanten in Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk mogelijk zijn. Zalando verwacht dan ook een kortere levertijd in de Benelux-markten zodra het distributiecentrum op volle toeren draait.