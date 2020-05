Zalando’s omzet groeit in eerste kwartaal met 10,6 procent

Waar veel bedrijven in het eerste kwartaal van het financiële jaar hun omzet terug hebben zien lopen, wist Zalando een groei van 10,6 procent te behalen. In de periode behaalde Zalando SE een omzet van 1,5 miljard euro.

Ondanks de positieve omzetcijfers is in het kwartaalverslag ook te lezen dat het EBIT van de online gigant in het eerste kwartaal is gezakt naar min 98,6 miljoen euro. Het bedrijf schrijft dit toe aan de terugval van vraag in maart en een inventarisafschrijving. In april zag Zalando SE de vraag naar producten echter alweer herstellen

Zalando meldt daarnaast dat het in het boekjaar 2020 verwacht de gross merchandise value tussen de 10 en 20 procent te laten groeien. De online gigant meldt dat dit uitzonderlijk is in een business die naar verwachting alleen maar zal krimpen het aankomende jaar. Zalando verwacht ook winstgevend te zullen zijn met een EBIT tussen de 100 en 200 miljoen euro.