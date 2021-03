Zalando SE groeit omzet met 23,1 procent in boekjaar 2020

Internetreus Zalando SE heeft de omzet in het boekjaar 2020 met 23,1 procent zien toenemen. De omzet kwam neer op 8 miljard euro, zo blijkt uit het jaarverslag van het Duitse bedrijf. Hiermee overstijgt het bedrijf de omzetgroei van 2019 toen de omzet met 20 procent toenam.

Zalando SE zoomt in het financiële verslag in op de gross merchandise value (GMV). In 2020 steeg de GMV naar 10,7 miljard euro dankzij een toename van 30,4 procent. Vanwege de goede resultaten in het boekjaar 2020, stelt Zalando SE de verwachtingen voor de komende jaren bij. Zo verwacht het bedrijf een GMV van 30 miljard euro in 2025. Voor het huidige boekjaar, 2021, verwacht Zalando SE een groei tussen de 27 en 31 procent. De omzet stijgt naar verwachting met 24 tot en met 29 procent, aldus de e-tailer.

Het aangepaste EBIT komt in het boekjaar 2020 neer op 420.8 miljoen euro en het netto inkomen verdubbelde ruim naar een bedrag van 226,1 miljoen euro, zo blijkt uit het verslag. “2020 was een jaar zoals geen ander. We hebben onze focus gehouden op de lange termijn visie om het startpunt voor mode te zijn. De komende jaren zullen we blijven concentreren op groei en investeringen voor de lange termijn,” aldus Zalando Co-CEO Robert Gentz.

Zalando SE verdubbelt netto inkomen in boekjaar 2020

2020 betekende voor Zalando SE een toename van 25 procent van actieve klanten. Het aantal actieve klanten kwam in het jaar neer op 38,7 miljoen. Dit jaar zal Zalando het platform uitbreiden naar Kroatië, Estland, Letland, Litouwen, Slowakije en Slovenië en in 2022 volgen Hongarije en Roemenië. Naast de groei van klanten, nam ook het Connected Retail Programma een vlucht. Aan het einde van 2020 waren meer dan 2400 winkels aangesloten op het platform van Zalando. Aan het einde van februari van 2021 stond de teller al op 3400 winkels. Via het Connected Retail Programma krijgen fysieke retailers een online platform, maar ook de mogelijkheid om bestellingen via Zalando direct vanuit de fysieke winkel te verschepen.

“De groei van Connected Retail onderstreept de waarde die de combinatie van online en offline heeft voor retailers,” aldus Zalando Co-CEO David Schneider in het jaarverslag. “De industrie had afgelopen jaar met veel uitdagingen te maken en we zagen vaker dan ooit een sterke interactie tussen partners en Zalando. We blijven onze partners steunen die op zoek zijn hun bedrijf naar online te verschuiven en we willen een onderdeel blijven van de oplossing.”