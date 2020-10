Zalando SE verhoogt verwachting voor gehele boekjaar

Zalando SE verhoogt de vooruitzichten voor het boekjaar 2020 na een sterke en winstgevende groei in het derde kwartaal. Het bedrijf verwacht een omzetstijging van 20 tot 22 procent. In de vooruitzichten gepubliceerd in juli, ging het online platform eerder uit van een omzetgroei van 15 tot 20 procent, zo meldt het platform in een persbericht.

Volgens voorlopige cijfers voor het derde kwartaal van 2020 verhoogde Zalando zijn bruto handelsvolume met 28 tot 31 procent. De groei is volgens Zalando te danken aan de groeiende vraag naar digitale aanbiedingen tijdens de corona pandemie. Daarnaast gaf het bedrijf aan te profiteren van een aanhoudend lager rendement. Vorig jaar steeg de omzet van Zalando SE met 20,3 procent naar een bedrag van 6,5 miljard euro.

Er zijn nog geen exacte financiële figuren beschikbaar voor het derde kwartaal, die zullen op 4 november gepubliceerd worden.