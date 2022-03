Zalando SE voorbij omzetgrens van 10 miljard euro in boekjaar 2021

Positieve geluiden klinken in het jaarverslag van Zalando SE. Het bedrijf schoot de omzetgrens van 10 miljard euro voorbij dankzij een groei van 29,7 procent en een omzet van 10,4 miljard euro. Ook het aangepast ebit én het netto-inkomen namen toe in het boekjaar 2021.

Het bedrijf schrijft dan ook dat de resultaten sneller dan verwacht zijn toegenomen in het boekjaar. Zalando SE komt hierdoor dan ook sneller bij het doel van 30 miljard euro aan gross merchandise value in 2025. In het boekjaar 2021 was de gross merchandise value 14,3 miljard euro.

Omzet- én winstgroei voor Zalando SE in boekjaar 2021

Zalando SE sluit ook steeds meer merken en retailers aan bij het platform door middel van het Partner Program en Connected Retail. Inmiddels zijn meer dan 5.800 merken aangesloten en bijna 7.000 retailers. Zij zijn goed voor 30 procent van de gross merchandise value van Zalando's 'Fashion Store' categorie in het jaarverslag.

In het boekjaar 2021 verwerkte Zalando SE 7,4 miljard website bezoeken, en 252,2 miljoen orders. Per actieve klant werd er een gemiddeld aantal orders van 5,2 gedaan per jaar. Gedurende het boekjaar verwelkomde Zalando SE 10 miljoen nieuwe actieve klanten, zo is te lezen in het jaarverslag.

Voor het huidige boekjaar, boekjaar 2022, verwacht het bedrijf een omzetgroei tussen de 12 en 19 procent en daardoor een omzet tussen de 11,6 en 12,3 miljard euro. De gross merchandise value ligt naar verwachting tussen de 16,6 en 17,6 miljoen euro door een stijging tussen de 16 en 23 procent. Het aangepaste ebit ligt naar verwachting tussen de 430 en 510 miljoen euro. Zalando SE benadrukt echter wel dat in deze verwachtingen niet het mogelijk negatieve effect van de oorlog in Oekraïne is opgenomen.