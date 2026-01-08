Zalando sluit logistiek centrum in Duitse Erfurt met 2.700 werknemers

De Duitse modewebwinkel Zalando sluit eind september zijn logistiek centrum in Erfurt met 2.700 werknemers. Dit meldt het DAX-genoteerde bedrijf met hoofdkantoor in Berlijn. De werknemers worden momenteel over de plannen geïnformeerd.

De reden is volgens het bedrijf een herstructurering van het eigen Europese logistieke netwerk na de overname van de online modewinkel About You vorig jaar. De exploitatiemaatschappij van de vestiging in Erfurt, een dochteronderneming van het concern, staakt daarom eind dit jaar de activiteiten. Tot die tijd gaan de werkzaamheden onveranderd door.

Het bedrijf start nu gesprekken met de ondernemingsraad van de vestiging over een belangenafweging en een sociaal plan om de betrokkenen een perspectief te bieden, aldus persvoorlichter Christian Schmidt.

Zalando's mede-directeur David Schröter heeft de werknemers financiële steun toegezegd. In een gesprek met de krant 'Frankfurter Allgemeinen Zeitung' kondigde hij aan dat het concern rekening houdt met een aanzienlijke bijdrage. Het doel is dat zoveel mogelijk medewerkers een nieuwe baan vinden, bijvoorbeeld bij de Zalando-vestiging in Gießen in het naburige Hessen, die nog in opbouw is.

Vakbond: “Was zeker al voor Kerstmis bekend”

Vakbond Verdi spreekt van een verraderlijke aanpak. In december riep Verdi op tot een staking bij de vestigingen in Erfurt en Mönchengladbach. Tot op heden was er geen enkel signaal dat een sluiting van de vestiging in Erfurt überhaupt ter sprake was, aldus Matthias Adorf, vakbondssecretaris voor de handel bij Verdi.

“Dit was zeker al voor de kerstperiode bekend. Dat hebben ze waarschijnlijk niet in de nieuwjaarsnacht bedacht”, aldus Adorf. Volgens de vakbondsvertegenwoordiger heeft het concern de werknemers in het ongewisse gelaten om de belangrijke kerstverkoop veilig te stellen.

Het logistiek centrum in Erfurt werd in 2012 geopend. Het is de enige eigen logistieke vestiging van deze omvang in Oost-Duitsland, aldus Schmidt. Andere grote logistieke centra heeft Zalando in Gießen, Lahr in het Zwarte Woud en in Mönchengladbach. Na de geplande herstructurering blijven er in totaal veertien logistieke centra in zeven landen over.