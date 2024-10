Zalando verbindt Europese streetwear-gemeenschappen met platform 'Cultural Ties'

Zalando lanceert ‘Cultural Ties’ – een interactief platform voor streetwear-gemeenschappen in Europa. Het platform verbindt streetwear-gemeenschappen uit verschillende Europese modemetropolen via mode-items. Klanten kunnen via het platform ontdekken welke trends er spelen in zes Europese steden: Amsterdam, Antwerpen, Berlijn, Parijs, Stockholm en Warschau. Zalando maakt gebruik van gegevens en inzichten van lokale streetwearexperts om relevante informatie te presenteren.

Op het platform kunnen klanten de trends uit deze zes steden ontdekken en de "lokale musthaves" shoppen. "Streetwear is meer dan een stijl, het is een cultuurcode," zegt Daniela Klaeser, Team Lead Streetwear Inkoop bij Zalando. “Bij Zalando moeten wij niet proberen te bepalen wat streetwear zou moeten zijn. Wij willen juist de stemmen versterken van degenen die veranderingen stimuleren, zoals de community's in Antwerpen en Warschau, waar spannende ontwikkelingen plaatsvinden. Onze missie is om een geweldige verbinder te zijn, bruggen te slaan tussen diverse community's, culturen en stijlen. Dat is waar 'Cultural Ties' om draait,” aldus Klaeser.

Zalando heeft in samenwerking met YouGov een enquête uitgevoerd om te begrijpen hoe consumenten over streetwear denken en hoe deze cultuur hun modekeuzes beïnvloedt. Uit het onderzoek blijkt dat 1 op de 5 respondenten (22 procent) de lokale community's beschouwt als de grootste inspiratiebron voor hun streetwearstijl. Dit maakt community's belangrijker dan sociale media-influencers (19 procent) en muziek of musici (18 procent). Deze trend benadrukt dat streetwear steeds meer draait om persoonlijke expressie en lokale relevantie, in plaats van beroemdheden.

Voor het platform werden, naast de enquêtegegevens, ook mensen geïnterviewd die de stijl van de stad kennen. Voor Amsterdam waren dat bijvoorbeeld Eben Badu en Rizky Lasahido, oprichters van het Amsterdamse modemerk The New Originals.