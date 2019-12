Zalando verkoopt basketbal- en streetwearspecialist Kickz

De Duitse e-tailgigant Zalando verkoopt een van haar dochterbedrijven, basketbal- en streetwearretailer Kickz. Dat meldt Zalando in een persbericht. De koper is Play Hard, een dochterbedrijf van het eveneens Duitse Crealize, een onderneming die “nieuwe businessmodellen en bedrijven ontwikkelt”.

Kickz is een retailer die zich vooral richt op basketbal- en streetwearproducten, zoals sneakers, sweaters en sportshirts. Zalando kocht Kickz aan in 2017 met de bedoeling deze categorie producten aan het eigen aanbod toe te voegen en een nieuwe doelgroep aan te trekken. In de afgelopen twee jaar heeft Zalando het eigen assortiment echter zodanig uitgebreid dat het grotendeels met dat van Kickz overlapt, stelt Zalando in het persbericht.

Afgelopen februari presenteerde Zalando een nieuwe bedrijfsstrategie onder de noemer ‘Starting Point for Fashion’. Om voor klanten het ‘startpunt voor mode’ te worden wil Zalando hen een persoonlijker en passender aanbod presenteren en investeren in een aanbod dat klanten de meeste toegevoegde waarde biedt. Zalando verklaart in het persbericht dat de samenwerking met Kickz op basis van deze nieuwe strategie het afgelopen jaar werd geëvalueerd en ten slotte beëindigd.

Zalando verkondigt dat de overname geen gevolgen zal hebben voor de Kickz-webwinkel, de elf fysieke Kickz-winkels en hun werknemers. Kickz heeft geen fysieke winkels in Nederland, maar de webshop levert hier wel.

In het persbericht wordt de overnamesom van de transactie niet gedeeld.

Beeld: Zalando