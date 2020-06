Zalando verlengt steunpakket voor winkels, lanceert Connected Retail in Polen, Zweden en Spanje

Zalando SE verlengt zijn steunpakket voor fysieke retailers die aangesloten zijn bij het Connected Retail-programma tot eind 2020. Ook wordt Connected Retail uitgezet in Polen, Zweden en Spanje, waar het steunpakket eveneens zal gelden. Dat meldt de Duitse e-tailer in een persbericht.

Het steunpakket werd op 1 april gelanceerd om merken en retailers in Nederland en Duitsland die aan Connected Retail zijn verbonden te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Het pakket maakt het retailers bovendien makkelijker om zich bij Connected Retail aan te sluiten. Nieuwe en bestaande klanten van het programma betalen Zalando tijdelijk geen commissie en worden wekelijks uitbetaald.

"De crisis is vandaag nog niet voorbij en retailers ondervinden nog altijd merkbare gevolgen voor hun business: de consument keert maar langzaam terug naar de winkelstraten,” aldus Carsten Keller, VP Direct to Consumer van Zalando. “ Daarom hebben we besloten om niet alleen ons aanbod in onze bestaande markten, Duitsland en Nederland, te verlengen, maar ook om Connected Retail te lanceren met een commissievrij aanbod in drie nieuwe Europese markten.” Fysieke retailers in Polen, Zweden en Spanje kunnen zich vanaf juli aansluiten bij het programma.

Connected Retail bestaat sinds 2016. Het biedt fysieke retailers een online platform, evenals de mogelijkheid om bestellingen via Zalando direct vanuit de fysieke winkel te verschepen, waardoor bestellingen sneller geleverd kunnen worden. De retailer betaalt Zalando daarvoor commissie. Op dit moment zijn ruim 1800 winkels bij Connected Retail aangesloten.