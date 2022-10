Zalando zet verder in op automatisering met extra robots in logistieke centra

Zalando investeert in 57 nieuwe toru robots van Duitse e-tailer Magazino. De robots worden ingezet om online bestelde schoenen te verpakken en sorteren, dat meldt Magazino in een persbericht.

Marcus Daute, Director of Logistics Product & Strategy bij Zalando SE: “Magazino heeft al bewezen dat zijn mobiele orderverzamelrobots onze logistieke processen in Lahr (Duitsland) sterk ondersteunen. Ze zijn zes dagen per week in drie-ploegendienst in gebruik en dekken de basislast bij het verzamelen van schoenendozen. De huidige uitbreiding van het robotvloot ontlast niet alleen collega’s, maar zorgt er ook voor dat we onze klanten in de toekomst optimaal van dienst kunnen zijn.” De robots worden op dit moment gebruikt in logistieke centra in Duitsland en Italië.

Zalando gebruikt sinds 2018 de robots van de Duitse e-tailer dat toen nog een start-up was. Magazino ontwikkelt zelfsturende robots, die gebruik maken van kunstmatige intelligentie om zich aan te passen aan veranderende omgevingen en ervaringen gebruiken om prestaties te verbeteren. De robots zijn uitgerust van 3D-camera’s en sensoren, die de robot in staat stellen om bijvoorbeeld zelfstandig dozen uit rekken te pakken en terug te zetten.