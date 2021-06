Zalando zet verder in op high-end beauty met strategisch partnerschap retailer Sephora

Zalando en Sephora slaan de handen ineen. De twee gaan een strategisch partnerschap aan voor high-end beautyproducten, zo is te lezen in een persbericht. Beauty retailer Sephora voegt meer dan 300 beautymerken toe aan het aanbod van Zalando.

De samenwerking zal in het vierde kwartaal van dit jaar al te zien zijn op het Duitse platform van Zalando en zal later uitgerold worden naar andere landen, zo melden de twee. Zalando en Sephora willen samen ‘de ultieme online high-end beautybestemming voor miljoenen Zalando-klanten creëren en de manier van online beauty shoppen opnieuw uitvinden,” aldus het bericht.

David Schneider, Zalando’s Co-CEO, in het persbericht: “Beauty vertegenwoordigt een enorme en fantastische groeikans voor ons, omdat de online beautymarkt in Europa nog grotendeels onontgonnen is. We willen onze klanten in staat stellen en inspireren om de perfecte keuze van mode en beauty op één plek te vinden. Tegelijkertijd willen we onze partners een platform bieden voor hun digitale succes. Onze samenwerking met Sephora, de go-to plek voor vele beautyfans, zal ons beauty-aanbod naar een nieuw niveau tillen en onze klanten de mogelijkheid bieden om de meest gewilde en exclusieve beautyproducten te kunnen shoppen met Zalando’s uitstekende klantbeleving en gemak.” Martin Brok, President en CEO van Sephora voegt toe: “Dit partnership is een belangrijke stap in onze Europese groeistrategie en illustreert onze visie voor de toekomst van beauty en retail.”